'Toegang tot nieuwsmedia en concurrenten vertraagd door Elon Musks X'

Het socialemediaplatform X, dat voorheen Twitter heette, vertraagde de toegang van gebruikers tot een aantal nieuwsmedia en concurrenten. Dat meldt The Washington Post na onderzoek. Gebruikers die op X klikten op linkjes naar nieuwsberichten van The New York Times, persbureau Reuters en content van concurrenten Facebook, Instagram en Bluesky, moesten beduidend langer wachten voordat de pagina's zichtbaar werden.

The Washington Post testte hoe lang het duurde om de sites te openen met de verkorte links die X gebruikt (t.co), en kwam op ongeveer vijf seconden. De krant schrijft dat bedrijven miljoenen steken in het zo snel mogelijk toegankelijk maken van hun sites, omdat enkele seconden vertraging er al toe kunnen leiden dat gebruikers ongeduldig worden en afhaken.

Reuters heeft het onafhankelijk van de krant getest, en kwam tot dezelfde conclusie. Ook The New York Times heeft de vertraging opgemerkt. Toen duidelijk werd dat X het internetverkeer naar de nieuwsmedia en concurrenten afkneep en daar vragen over werden gesteld, heeft X de vertraging verwijderd. X bevestigt dat de vertraging er inmiddels niet meer is, maar gaat niet in op andere vragen hierover.

Woedend op The New York Times

The Washington Post ontdekte de vertragingen door een discussie op techforum Hacker News. Wanneer de vertragingen zijn begonnen, kan de krant niet aanwijzen, maar de desbetreffende Hacker News-gebruiker zegt tegen de krant dat de New York Times-links voor het eerst vertraagd lijken te zijn op 4 augustus.

Musk haalde die dag hard uit naar The New York Times en riep gebruikers op hun abonnement op te zeggen. Volgens Musk is de krant de "raciale genocide verdediger" van de Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema. Aanleiding waren uitspraken van Malema in Zuid-Afrika, het land waar Musk geboren werd. De miljardair lag in het verleden vaker overhoop met de krant, die hij in het verleden "propaganda" en "diarree" heeft genoemd.

'Vijandig'

Ook nieuwsbriefplatform Substack werd door de vertragingen getroffen, en reageert verbolgen. "Substack is juist opgezet in reactie op dit soort gedrag van socialemediabedrijven. Schrijvers kunnen geen bedrijf opzetten als de connectie met hun publiek afhankelijk is van onbetrouwbare platforms die bereid zijn om veranderingen door te voeren die vijandig zijn naar gebruikers."

Ook Yoel Roth, het voormalige hoofd veiligheid van Twitter, is verbaasd dat X bepaalde sites vertraagde. Hij noemt het "een van die dingen die te gek lijken om waar te zijn, zelfs voor Twitter". "Vertragingen zijn irritant genoeg om mensen weg te jagen, zelfs als die daar niet bewust van zijn."

The Washington Post is zelf overigens niet getroffen door de vertragingen. Ook X-concurrenten Mastodon en bijvoorbeeld YouTube hadden geen last van vertraagde toegang voor gebruikers voor X.