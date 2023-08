Amerikaan die Noord-Korea binnenliep overweegt asielaanvraag, beweert regime

De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een toeristische rondleiding de grens overstak met Noord-Korea, was gedesillusioneerd door de ongelijkheid in de VS. Noord-Korea beweert dat Travis King dat heeft verklaard. Ook heeft hij volgens Pyongyang gezegd dat hij "negatieve gevoelens koestert" jegens het Amerikaanse leger, vanwege de "onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie" die hij er zou hebben ervaren.

De verklaringen van King werden verspreid via het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, dat een-op-een de lijn van het regime van Kim Jong-un volgt. Of er iets klopt van wat het Noord-Koreaanse propagandakanaal meldt, valt niet te bevestigen. Wel is het de eerste officiële bevestiging van Noord-Korea dat de Amerikaan vastzit in het land. Het regime zegt Travis King verder te onderzoeken.

King zou ook gezegd hebben dat hij mogelijk asiel wil aanvragen in Noord-Korea of een ander land. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt niet te kunnen verifiëren dat King dit alles daadwerkelijk heeft gezegd. Washington blijft zich inzetten voor zijn terugkeer, al zijn er naar verluidt nog altijd geen officiële gesprekken tussen de VS en Noord-Korea geweest over King.

Rondleiding

King bezocht op 18 juli Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea's scheidt. Tot ieders verbazing liep hij tijdens de rondleiding daar plots over de grens Noord-Korea in, waar hij werd aangehouden.

Over zijn motief is nog veel onduidelijk. Hij had een korte gevangenisstraf in Zuid-Korea uitgezeten voor mishandeling en zou worden teruggestuurd naar de VS, waar de 23-jarige militair verdere disciplinaire maatregelen te wachten stonden.

Otto Warmbier

King is de eerste Amerikaan in bijna vijf jaar die is opgepakt door Noord-Korea. In 2018 liet Noord-Korea de Amerikaan Bruce Byron Lowrance gaan, die het land illegaal was binnen gekomen vanuit China. Een andere zaak die internationaal veel aandacht heeft gekregen is het gevangenschap van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die in 2017 na een jaar werd vrijgelaten en kort na terugkeer in de VS overleed

Hoe het op dit moment met Travis King gaat, is niet duidelijk. De VS toonde zich eerder bezorgd over zijn welzijn, omdat Pyongyang weigert in te gaan op vragen daarover van Washington.