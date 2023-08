Amerikaans basketbal gaat met bekercompetitie NBA Cup op de voetbaltoer

De NBA gaat op de voetbaltoer. Er komt komend seizoen namelijk een extra bekercompetitie: de NBA Cup. Een noviteit in de grote Amerikaanse sporten en uiteraard bedoeld om de Amerikaanse profcompetitie nog aantrekkelijker te maken én om nog meer geld te verdienen.

De plannen lagen al een tijdje op de plank, maar inmiddels heeft de NBA de details van de nieuwe competitie bekend gemaakt. Het toernooi begint met zes poules van vijf teams en mondt uiteindelijk uit in een finale in Las Vegas.

Begin november

Gekozen is voor de periode van 3 november tot en met 9 december, in de ogen van NBA-baas David Stern de minst interessante periode van het 'gewone' NBA-seizoen. Stern staat een bekend als een groot fan van het Europese voetbal, waar de bekercompetitie gemeengoed is.

De NBA Cup wordt een apart toernooi, waarvan de duels wel meetellen voor het reguliere seizoen om te voorkomen dat de clubs niet meer dan 82 wedstrijden spelen en spelers nog meer belast worden, iets dat de laatste jaren steeds meer een punt van discussie is. De sterspelers in de NBA komen nog maar zelden aan de 80 wedstrijden.