Vuilnisophalers vinden slang tussen afval in Nijmegen

Vuilnisophalers in Nijmegen zijn tijdens hun werk gestuit op een slang. Het reptiel kronkelde uit een zak huisafval. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een koningspython, schrijft Omroep Gelderland.

Afvalverwerker Dar deelde beelden van de vondst op sociale media. Daarop is te zien hoe de slang over de stoep kruipt tussen de afvalzakken. "Onze collega's schrokken enorm", aldus de afvalverwerker. "Een slang hoort zeker niet bij plastic."

De python is door de Nijmeegse politie en medewerkers van de dierenambulance opgehaald en naar een opvangplek gebracht. Hoe de slang tussen het vuilnis terecht is gekomen is niet bekend.