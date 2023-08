'Zeker drie journalisten die uit Rusland vertrokken vergiftigd'

Sinds oktober vorig jaar zijn meerdere activisten en journalisten die Rusland verlieten het slachtoffer geworden van vergiftiging. Dat stelt de Letse online krant The Insider. Ook de onafhankelijke Letse nieuwssite Meduza schrijft erover.

Volgens The Insider zijn er zeker drie bevestigde gevallen. De krant legde de cases onder meer voor aan een voormalig deskundige van het OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens.

Pijnklachten in het hele lijf

In oktober vorig jaar werd een journalist van het onafhankelijke Novaja Gazeta en van Meduza vergiftigd in München, schrijft The Insider. Journaliste Jelena Kostjoetsjenko sprak tegenover The Insider onder meer over pijnklachten in haar hele lijf, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. Medisch onderzoek in Duitsland sloot een aantal diagnoses uit en artsen stelden dat Kostjoetsjenko waarschijnlijk vergiftigd was.

Een week later kreeg een journalist van het eveneens onafhankelijke Ekho Moskvy, Irina Bablojan, bijna identieke symptomen. Eind oktober vertrok zij van Moskou naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Bij Bablojan werden allergische klachten na medisch onderzoek uitgesloten.

Daarnaast werd ook de leider van de Free Russia Foundation, Natalja Arno, dit voorjaar slachtoffer in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ook Arno sprak van pijn over haar hele lichaam. Artsen in de Verenigde Staten stelden dat Arno vergiftigd was. Welke substantie de drie mogelijk hebben binnengekregen, is overigens niet duidelijk.

Naast deze drie journalisten maakt The Insider melding van nog twee onbevestigde gevallen. Het gaat onder meer om een activist uit het team van de Russische oppositieleider Navalny. Mogelijk werd zij in Berlijn slachtoffer.

Waarschuwing

The Insider, opgericht door de kritische journalist Roman Dobrokhotov, zegt andere journalisten en activisten met de publicatie te willen waarschuwen voor de praktijken. Doorgaans worden stukken pas gepubliceerd als alle onderzoeken zijn afgerond en daders zijn geïdentificeerd, stelt de online krant, maar in samenspraak met de slachtoffers koos The Insider ervoor nu al naar buiten te treden.

Volgens The Insider treffen Russische journalisten en activisten die Rusland om politieke redenen hebben verlaten doorgaans te weinig veiligheidsmaatregelen, wat hen een makkelijk doelwit maakt voor de Russische geheime dienst FSB.

Verder benadrukt The Insider dat slachtoffers zich mogelijk niet realiseren dat ze vergiftigd zijn en daarom te laat naar een arts gaan. Tegen de tijd dat zij deze vermoedens krijgen, is het vaak te laat en kan het gif niet meer in het lichaam worden getraceerd.

Navalny

In het verleden is het Kremlin vaker in verband gebracht met vergiftigingen van activisten en dissidenten. In augustus 2020 werd oppositieleider Navalny vergiftigd met een zenuwgas.

De criticus van Poetin werd tijdens een vlucht onwel en werd na druk van westerse landen overgebracht van Omsk naar een ziekenhuis in Duitsland. Verder onderzoek toonde aan dat hij was vergiftigd met het zeer schadelijke zenuwgas novitsjok.

Onder meer het Verenigd Koninkrijk heeft het Kremlin altijd verantwoordelijk gehouden voor de aanval.