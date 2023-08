Lokale partijleider gedood in Ecuador, kort na liquidatie presidentskandidaat

In Ecuador is voor de derde keer in vier weken tijd een politicus doodgeschoten. Lokale partijleider Pedro Briones van Revolución Ciudadana is gisteren omgebracht, dat heeft de presidentskandidaat van dezelfde partij bevestigd.

Het uit de hand gelopen bendegeweld is het hoofdthema bij de presidentsverkiezingen aanstaande zondag. Vorige week werd kandidaat Fernando Villavicencio geliquideerd na een campagnebijeenkomst. De omstandigheden rondom de moord op Briones zijn nog onduidelijk. Wel is volgens Ecuadoraanse media duidelijk dat hij aan schotwonden is overleden.

"Ecuador beleeft zijn bloedigste periode", zei Luisa González op sociale media. De presidentskandidaat voor Revolución Ciudadana betuigde haar medeleven aan de familie van "kameraad Briones". Hij was partijleider in de noordwestelijke provincie Esmeraldas.

González weigert een kogelwerend vest te dragen, verklaarde ze tegen persbureau AP. "Ik heb vertrouwen in God: hij is degene die over ons waakt." Wel heeft de presidentskandidaat haar beveiliging herzien vanwege de aanslag op haar partijgenoot.

Duizenden doden

Ecuador wordt geteisterd door een golf van geweld. In de eerste helft van dit jaar zijn er ruim 3500 mensen door geweld om het leven gekomen. Vorig jaar waren het er in totaal 4600, het hoogste aantal ooit en het dubbele van 2021. Het Zuid-Amerikaanse land is een logistiek centrum geworden voor de internationale drugshandel.

In deze video wordt de crisis in Ecuador uitgelegd: