VN: miljoenen Sudanezen dreigen om te komen door honger

Al meer dan een miljoen mensen zijn vanuit Sudan naar buurlanden gevlucht sinds het uitbreken van de oorlog, vier maanden geleden. Miljoenen achtergebleven Sudanezen dreigen om te komen door honger en een gebrek aan gezondheidszorg. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Er woedt al 121 dagen oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Vooral in de hoofdstad Khartoem en in de regio Darfur vinden zware gevechten plaats. "Meer dan zes miljoen mensen zijn één stap verwijderd van hongersnood en ruim veertien miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig", schrijven VN-organisaties zoals Unicef, de WHO en IOM in een gezamenlijke verklaring. "De tijd dringt voor boeren om de gewassen te planten die hen en hun buren zullen voeden. Medische voorraden zijn schaars. De situatie loopt uit de hand." De voedselonzekerheid is sinds mei verdubbeld, schrijft de VN. Daardoor worden meer dan 20,3 miljoen mensen getroffen. Voor 700.000 kinderen dreigt nu direct het gevaar om ondervoed te raken of te sterven. De Sudanese economie bevindt zich volgens de VN in een vrije val en ook de gezondheidszorg zit in een zware crisis. Begin augustus zei het Sudanese ministerie van Volksgezondheid dat bijna alle ziekenhuizen in Khartoem buiten gebruik waren.

De oorlog in Sudan Op 15 april begonnen de gevechten tussen het regeringsleger, aangevoerd door generaal Burhan, en de paramilitaire RSF-strijders geleid door generaal Hemedti. De RSF kreeg een groot deel van Khartoem en omringende steden in handen en sindsdien voert het regeringsleger luchtaanvallen uit. Ook de situatie in de regio Darfur verslechtert snel. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn in totaal meer dan vier miljoen mensen gevlucht, van wie ruim één miljoen naar omringende landen. Het officiële dodental staat op ruim 1100, maar dat aantal zal in werkelijkheid veel hoger liggen.