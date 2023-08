Indië-herdenkingen door hele land, dochter Westerling sprak in Amsterdam

Raymond Westerling was tussen 1945 en 1949 commandant in Nederlands-Indië en stond bekend om zijn wrede tactieken tegen opstandelingen. Westerling liet massaal Indonesiërs executeren.

Bij de herdenking in Amsterdam was de dochter van de omstreden commandant Raymond Westerling een van de gastsprekers. Dat leidde vorige week tot rumoer: de Amsterdamse burgemeester Halsema zou ook spreken, maar zij zegde af vanwege de geplande speech van Palmyra Westerling. Zij wil eerherstel voor haar vader.

Zo werd in Rotterdam een herdenkingsfestival georganiseerd, waar toespraken werden gehouden, maar ook ruimte was voor muziek en lokaal eten.

Door het hele land zijn vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij in totaal vijftig herdenkingen werden verhalen gedeeld uit het verleden en kransen gelegd.

Naast de grotere herdenkingen in Amsterdam en Rotterdam komen er ieder jaar ook op andere plekken herdenkingen bij.

In de stad Groningen werd die bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst gehouden. "We hebben een belangrijke herdenking op 4 mei, maar daarna hebben nog veel Nederlanders, en Groningers, in oorlog gezeten", aldus PvdA-gemeenteraadslid Els van der Weele.

Door haar motie kwam er voor het eerst een herdenking in de stad. Beide ouders van Van der Weele hebben in een interneringskamp van de Japanners gezeten. "Ik vond het belangrijk dat erkend werd dat het voor veel mensen nog lang oorlog is geweest." Ook in Zwijndrecht was voor het eerst een herdenking.

Bij het Indisch Monument in Den Haag is vanavond de Nationale Herdenking die jaarlijks wordt gehouden. De Tweede Wereldoorlog eindigde 78 jaar geleden met de Japanse capitulatie.