Polen laat met militaire parade ambitieuze plannen voor de krijgsmacht zien

Voor het eerst in jaren werd er vandaag in Warschau weer een grootschalige militaire parade gehouden, waar Polen nieuw wapentuig tentoonstelde. De regering wil de komende jaren het grootste landleger van de EU optuigen. - NOS

Ook op een plein in het dorpje Kamiensk, twee uur rijden van Warschau, is zo'n picknick. In een hoek klimmen jonge en oudere bezoekers op een Leopard-2-tank die is opgesteld. Aan de andere kant staat een gaarkeuken waar een traditionele erwtensoep van het Poolse leger wordt geserveerd. Een jongetje krijgt van een officier een helm op en een machinegeweer om. Anderen nemen foto's met militairen die met camouflageschmink op hun gezicht en nachtvizieren op hun helmen poseren. De 18-jarige Maks is bij een rekruteringstent informatie aan het opvragen. Hij is net klaar met school en wil naar de universiteit, maar hij overweegt zich aan te melden voor een basistraining van het leger. "De militaire geest spreekt mij aan", zegt Maks. "Daarnaast heeft de krijgsmacht steeds meer nieuw materieel. De omstandigheden worden beter. Ook omdat de uitgaven aan defensie toegenomen zijn." Zo wil de regering duizend Koreaanse K2-tanks aanschaffen, maar ook extra F-35-jachtvliegtuigen, Apache-helikopters en Patriot-luchtafweersystemen. In februari kondigde Polen aan 500 Himars-systemen te willen kopen ter waarde van 10 miljard dollar. Dat zijn meer installaties dan de VS er nu op eigen bodem heeft staan. De Poolse krijgsmacht is snel aan het moderniseren, ziet Maks. Hij weet niet of hij fit genoeg is om ook echt in dienst te gaan, maar denkt wel dat hij op het gebied van IT iets kan bijdragen aan het leger.

Interne en externe belangen Regeringspartij PiS wil intern en extern bewijzen dat ze leiders zijn als het gaat om veiligheid en defensie, zegt militair analist Marek Swierczynski van denktank Polityka Insight. Allereerst voor de eigen kiezers, want over twee maanden worden er verkiezingen gehouden. "Extern wil de regering NAVO-bondgenoten laten zien dat Polen een pilaar is die de oostflank zal beschermen", concludeert de analist. "En Polen wil potentiële tegenstanders afschrikken." Die noodzaak is vanwege de Russische invasie van buurland Oekraïne en de spanningen aan de grens met Belarus actueler dan ooit. Al zal het nog jaren duren voordat alle militaire ambities zijn waargemaakt, denkt Swierczynski. Polen zal volgens hem op deze schaal moeten blijven investeren in defensie om het mogelijk te maken. De Poolse krijgsmacht organiseerde de afgelopen dagen zeventig 'picknicks' door heel het land: