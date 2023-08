Douane onderschept 542 kilo cocaïne in haven Vlissingen

De douane heeft in de haven van Vlissingen 542 kilo cocaïne gevonden. De straatwaarde van de partij harddrugs is ongeveer 16 miljoen euro.

De pakketten cocaïne werden onderschept tijdens een reguliere controle, meldt Omroep Zeeland. Er is niemand aangehouden. De partij drugs is inmiddels vernietigd.

Het is de vierde keer in korte tijd dat een grote partij cocaïne wordt onderschept in de haven van Vlissingen. Eind juni werd 449 kilo cocaïne gevonden. Op 23 mei trof de douane er een partij van 708 kilo cocaïne aan, op 19 april ging het om 655 kilo. Toen zat de cocaïne verstopt tussen een lading bananen.