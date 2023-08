Uitslaande brand in appartementencomplex op Vlieland

Er woedt een uitslaande brand in een appartementencomplex op Vlieland. Volgens Omrop Fryslân was niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak.

Het gaat om complex 'Eureka', met vakantiewoningen. Volgens de brandweer staan meerdere bouwlagen in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er worden ook twee brandweerauto's van defensie ingezet om het vuur te bestrijden.

Maria Versteeg was in een van de appartementen toen de brand uitbrak. "Op een gegeven moment liepen een paar bagagejongens voorbij, die brand zagen. Ik zat gewoon een boekje te lezen buiten onder een luifel, ik ging kijken en de vlammen sloegen al uit de tweede etage schuin boven mij."

Ze wilde nog een koffer pakken beneden, maar toen haar dochter glasgerinkel hoorde, zei die: "We pakken niks, we gaan naar buiten."

Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de brand overslaat naar het naastgelegen bosgebied.

Bekijk hier de beelden van de brand op Vlieland: