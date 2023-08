Wat maakt de nieuwe aanklacht tegen Trump anders dan de andere?

Je zou bijna zeggen dat het routine wordt: vandaag is de Amerikaanse oud-president Donald Trump opnieuw aangeklaagd. Dat is al voor de vierde keer dit jaar. Maar deze nieuwste aanklacht, door de staat Georgia, is anders dan de andere. Afgelopen nacht legde de aanklager in Atlanta Trump dertien feiten ten laste. Zij beschuldigde hem ervan deel uit te hebben gemaakt van een criminele samenzwering om de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2020 in Georgia ongeldig te verklaren. Volgens de aanklacht deed hij dat onder meer door middel van het onder druk zetten van een ambtenaar om zijn ambtseed te schenden. In vergelijking met de andere strafzaken tegen hem zal het lastiger worden om Trump te verdedigen tegen de aanklacht in Georgia. Dat komt door de reikwijdte van de aanklacht en de ruimte die de wetgeving in Georgia biedt om een mogelijke criminele samenzwering aan te pakken.

De eerdere aanklachten Al voordat de aanklacht in Georgia bekend werd gemaakt, zat Trump in een lastig parket. In juni klaagde een speciaal aanklager in Washington hem aan voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid door het illegaal ontvreemden van geheime documenten uit het Witte Huis. Begin augustus volgde er nog een federale aanklacht in verband met zijn pogingen om de Amerikaanse democratie te ondermijnen door de verkiezingsuitslag op nationaal niveau ongedaan te willen maken. Die pogingen zouden hun hoogtepunt hebben bereikt op 6 januari 2021, de dag van de bestorming van het Capitool. De allereerste strafrechtelijke aanklacht tegen Trump, daterend uit maart dit jaar, houdt verband met zijn betaling van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels, met wie hij een affaire had. Deze aanklacht in de staat New York is misschien gênant voor de oud-president, maar zal naar verwachting geen zware straf opleveren mocht hij worden veroordeeld.

De aanklacht in Georgia is veel breder dan de andere zaken. Naast Trump worden achttien anderen aangeklaagd, onder wie Trumps advocaat Rudy Giuliani, de voormalige stafchef van het Witte Huis Mark Meadows en functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie en van de Republikeinse Partij in de staat Georgia. Ter vergelijking: de federale aanklacht uit begin augustus, die voor een deel overlapt met de zaak in Georgia, benoemt alleen Trump en spreekt van zes medeverdachten die niet worden aangeklaagd. De aanklager in Georgia wil niet alleen een beeld schetsen van een wijdvertakte criminele samenzwering, maar ook minutieus beschrijven hoe een groep prominente en minder bekende mensen de stembusuitslag ongeldig wilde laten verklaren.

De Amerikaanse oud-president Trump heeft nu ook een vierde strafzaak tegen zich lopen. Dat werd op deze manier aangekondigd. - NOS

Een van de meest explosieve feiten in de aanklacht is het illegaal toegang krijgen tot stemcomputers in Coffee County Georgia en het downloaden van de gegevens die daarin zaten opgeslagen. Het is onduidelijk wie er precies achter zit, maar enkele mede-aangeklaagden van Trump wijzen naar elkaar. Trump en de anderen kunnen als gevolg van de nieuwste aanklacht alleen worden vervolgd voor feiten die in Georgia strafbaar zijn. Maar de aanklacht maakt wel melding van vergelijkbare activiteiten in andere staten waar een deel van dezelfde groep zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Georganiseerde misdaad De aanklacht in Georgia maakt gebruik van een RICO-wet, (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) die ontworpen is om georganiseerde misdaad aan te pakken. De wet moet het mogelijk maken om niet alleen de loopjongens van een criminele organisatie te vervolgen, maar ook de leiders. RICO-wetten bestaan zowel op federaal niveau als in veel staten, inclusief Georgia. Ze stellen aanklagers in staat om alle individuen binnen een onderneming aan te klagen, ieder voor zijn of haar aandeel, zolang hun gemeenschappelijk doel het plegen van een misdrijf is.

De nieuwste aanklacht tegen Trump en medeverdachten - Reuters