Martins Indi blij dat hij terug is in de eredivisie: 'AZ past bij mij'

Ruim zes jaar geleden speelde Bruno Martins Indi namens Feyenoord zijn laatste wedstrijd in de eredivisie. Nu is de 34-voudig international terug, op huurbasis bij AZ . "Deze club past bij mij. Ik pas bij de visie die AZ nastreeft en denk daarom dat we een goede match zijn", vertelt de van Stoke City overgekomen Martins Indi met een glimlach.

Over speelminuten had hij niet te klagen in het altijd winderige Britannia Stadium. Toch wilde hij weg bij de club waarmee hij in 2018 degradeerde uit de Premier League. Hij is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.

"In de zes jaar dat ik weggeweest ben, heb ik mij goed ontwikkeld. Ik heb veel meer ervaring en heb veel wedstrijden in de benen. Ik heb bij FC Porto om de titel gespeeld en later bij Stoke ben ik gedegradeerd. Dat neem ik mee."

Nederlands elftal

De 28-jarige Martins Indi speelde in 2017 zijn laatste interland en raakte daarna uit beeld. Nu is hij weer in zicht bij de nieuwe bondscoach Frank de Boer.

"Ik wil eerst gewoon hier goed spelen bij AZ. Alles wat erbij komt kijken is mooi meegenomen", reageert de verdediger of hij nog denkt aan Oranje.

"Ik kijk er in ieder geval naar uit om met Jordy Clasie en Ron Vlaar (met wie hij samenspeelde bij Feyenoord en Oranje, red.) weer even bij te praten."