Molano sprint naar zege in Burgos; Roglic maakt rentree

Juan Sebastian Molano heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 29-jarige Colombiaanse renner van UAE Team Emirates was in de rit over 161 kilometer, van Villalba de Duero naar Burgos, de snelste in de massasprint. De Spanjaard Ivan Garcia Cortina werd tweede, de Italiaan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) derde.

Molano veroverde twee jaar geleden de groene trui in de Ronde van Burgos. De sprinter won toen twee etappes.

Rentree Roglic

Primoz Roglic maakte zijn rentree in het wielerpeloton. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam na zijn eindzege in de Ronde van Italië eind mei niet meer in actie in wedstrijden. Hij werkte een hoogtestage af ter voorbereiding op de Ronde van Spanje en gebruikt de Ronde van Burgos om verder in vorm te komen voor de Vuelta die zaterdag 26 augustus van start gaat.

De vijfdaagse etappekoers in de Spaanse provincie Burgos gaat woensdag verder met een ploegentijdrit van dertien kilometer.