Oud-arts wielerploeg Sky krijgt vier jaar schorsing voor overtreden dopingregels

De voormalig teamarts van de wielerploeg Sky en de Britse wielerbond is voor vier jaar geschorst. Richard Freeman heeft de dopingregels overtreden. Dat heeft het Britse antidopingagentschap UKAD bekend gemaakt. Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in per 22 december 2020. Hij mag nu tot 2024 in geen enkele sport actief zijn.

Tegen Freeman liep al twee jaar een zaak omdat hij schuldig werd bevonden aan het bestellen van testosteron. Dat staat op de dopinglijst. In 2011, toen de arts ook in dienst was van de Britse wielerbond, zou hij dertig zakjes Testogel hebben besteld.

'Freeman loog'

Er waren 22 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder liegen tegen het Britse antidopingagentschap en het niet correct bijhouden van medische gegevens. Freeman heeft 18 van die aanklachten toegegeven.

De voormalig dokter van Sky, nu INEOS, zegt dat hij nooit wist voor welk doel hij de zakjes had besteld. Hij zegt dat hij onder druk van de toenmalig bondscoach van de Britse wielrenners, Shane Sutton, de bestelling heeft gedaan.

Succesvolle wielrenners

De Britse wielrenners waren in 2012 erg succesvol op de Olympische Spelen in Londen: ze wonnen twaalf plakken, waarvan acht goud.

Voor Sky reden er in 2011 grote namen. Onder anderen latere tourwinnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Bradley Wiggins waren onderdeel van de ploeg.