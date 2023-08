De Bruyne kan 'drie à vier maanden' niet voetballen: 'Operatie misschien nodig'

Problemen voor Manchester City en het Belgische nationale elftal: Kevin De Bruyne kan wegens een hamstringblessure maanden niet voetballen. De vrees bestond al, toen De Bruyne vrijdag geblesseerd uitviel. City-trainer Pep Guardiola bevestigde het nieuws dinsdag op een persconferentie.

"Het is een serieuze blessure", zei Guardiola. "We moeten nog beslissen of een operatie nodig is, maar hij zal er in ieder geval enkele maanden uit liggen." Die beslissing over wel of niet opereren, zal in de komende dagen worden genomen. Guardiola zegt dat de revalidatie drie of vier maanden gaat duren.

Na twintig minuten

Vrijdag viel De Bruyne tegen Burnley geblesseerd uit in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Al na twintig minuten moest de Belgische middenvelder worden vervangen. De hamstringkwetsuur zou dezelfde zijn als die waarmee De Bruyne afgelopen seizoen geblesseerd naar de kant moest in de finale van de Champions League.

Voor zijn club City is de blessure een klap - De Bruyne gaf vorig seizoen 18 assists in de Engelse competitie en maakte 7 doelpunten - maar ook voor het nationale elftal van België is het een grote tegenvaller. De tweede binnen een week.

Want vorige week donderdag scheurde doelman Thibaut Courtois tijdens een training de voorste kruisband van zijn linkerknie.