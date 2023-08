Steeds meer ondernemers in problemen door hoge kosten en schulden na corona

Voor duizenden ondernemers die in coronatijd belastingsteun kregen van de overheid, is het een onzekere tijd. Want hoewel de lang verwachte golf aan faillissementen als gevolg van de pandemie is uitgebleven, hebben ruim 233.000 bedrijven nog altijd een betalingsregeling met de Belastingdienst in verband met een coronaschuld.

Het gaat om in totaal 16 miljard euro. Vanaf september gaat de Belastingdienst dit bedrag ook daadwerkelijk invorderen en kan zelfs de deurwaarder langskomen.

Een van de ondernemers die vreest voor het voortbestaan van zijn zaak, is Pieter Blaauwhof. Kort voordat corona het land stillegde, begon hij zijn eigen wijnbar in Zwolle. De coronacrisis hakte er keihard in en de gevolgen voelt hij nog dagelijks. Vorige week organiseerde hij daarom een inzamelingsactie om het voortbestaan van zijn wijnbar veilig te stellen. Het doel? 40.000 euro ophalen om openstaande schulden af te betalen.

"Voor velen liggen de afgelopen jaren achter ons, maar voor ons als horeca nog niet helaas", zegt Blaauwhof. "De pijn zit hem bij ons in het terugbetalen van een belastingschuld, het UWV en een stukje huur. En vergeet niet de dure elektriciteitsrekeningen die hier echt door het dak zijn geschoten."

Ook personele problemen spelen hem parten. "Hierdoor hebben we een derde van ons terras moeten sluiten en hebben we de lunch geschrapt. Je krimpt dus wat in, terwijl je die omzet heel hard nodig hebt om aan je betalingsverplichting te moeten voldoen. Dat komt nu in het geding."