Opgepakte Rotterdammer had drugslab in uitvaartcentrum

Een uitvaartondernemer uit Rotterdam is aangehouden voor drugshandel. Politieagenten kwamen de man op het spoor toen ze een lijkwagen verdacht laag op de weg zagen liggen. In zijn uitvaartcentrum in Hoogvliet werd een drugslab ontdekt.

De 38-jarige man werd afgelopen mei vlak bij de grens met Duitsland van de A77 geplukt, schrijft Omroep Brabant. Hij bleek rond te rijden met 675 kilo aan grondstoffen voor de productie van drugs. Dat is nu pas bekend geworden.

De man zat niet alleen in de auto, ook een 50-jarige bijrijder werd opgepakt. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De uitvaartondernemer blijft voorlopig vastzitten, oordeelde de rechter vandaag.