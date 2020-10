Al vijf jaar omgeven met twijfels, en toch kan Götze een sensatie worden

Mario Götze - Pro Shots

"Als het uitpakt zoals PSV en Mario Götze het zelf in gedachten hebben, heeft de eredivisie er een prachtige speler bij, die de competitie kleur geeft en PSV kampioen maakt. Maar dan moeten er eerst een heleboel vraagtekens worden weggenomen." Zo schetst Erik Meijer het tweeslachtige gevoel dat hij en vermoedelijk vele anderen hebben bij de komst van Götze naar Eindhoven. De PSV'er in hem (hij speelde er van 1993 tot 1995) was direct dolenthousiast. Maar de Bundesliga-kenner die Meijer als analist van het Duitse Sky Sports ook is, weet dat Götze zijn klasse de laatste jaren maar zelden heeft geëtaleerd.

Mooi cv, maar al jaren onzichtbaar Puur kijkend naar zijn staat van dienst is het aantrekken van Götze een megastunt. Er prijken grote clubs (Bayern München en Borussia Dortmund), mooie prijzen (o.a. vijf landstitels en de wereldbeker voor clubs) en fraaie interlandstatistieken (63 caps, 17 goals) op zijn cv. Bovendien zal Götze altijd herinnerd worden als de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel schoot. "Maar dat is alweer zes jaar geleden", zegt Meijer. "Daarna heeft hij niet veel meer laten zien." Dat is geen gewaagde uitspraak. De statistieken spreken boekdelen. Bij zijn clubs speelde de 28-jarige aanvallende middenvelder de voorbije vijf jaar amper een rol van betekenis.

Dat is voor een deel te wijten aan de stofwisselingsziekte die Götze in 2017 enkele maanden aan de kant hield. Maar de magere statistieken zijn volgens Sven Westerschulze, Dortmund-volger van Sport Bild, vooral het bewijs dat Götze het typische spel van Dortmund niet kan bijbenen. "Hij is aan de bal nog steeds een goede voetballer, dat verleer je niet. Maar hij is niet geschikt voor een club als Dortmund waar het spel gebaseerd is op snelle spelers, want dat is Götze niet."

Mario Götze zat de laatste jaren vaak op de bank - Pro Shots

Ook in de nationale ploeg is de rol van Götze al lange tijd uitgespeeld. Hij kwam de voorbije vier jaar niet verder dan één schamele invalbeurt. Een rol die hem overigens vertrouwd is, want ook in zijn goede jaren was Götze geregeld invaller bij 'Die Mannschaft' (24 van de 63 keer). En wie zijn interlandgoals beter bekijkt, zal zien dat ook daarop wel iets valt af te dingen. Op die ene historische goal in Maracanã na, waren zijn doelpunten van weinig waarde.

Toch zijn Meijer en Westerschulze ervan overtuigd dat Götze een sensatie kan worden in Nederland. Meijer: "De eredivisie is iets meer op techniek en minder op fysiek geweld gericht dan het Duitse voetbal." "Zijn kwaliteiten komen hier tot hun recht, maar dan moet PSV hem wel fit krijgen. Hij traint al een paar maanden niet bij een club, dus ik weet niet hoe hij ervoor staat." Volgens Westerschulze heeft Götze allerminst stilgezeten sinds hij Dortmund verlaten heeft. "Hij heeft zijn eigen fitnesscoach en traint zes dagen in de week. Hij zal alleen wel een paar weken nodig hebben om wedstrijdfit te worden."

De Schmidt-factor "Ik denk dat ik hier op de juiste plek ben voor mijn manier van spelen", verklaart ook Götze zelf op de site van PSV. De aanwezigheid van trainer Roger Schmidt speelt daarbij een grote rol. "Ik heb veel met Roger gesproken. Ik ken hem nog uit de Bundesliga. Dus ik weet dat hij een geweldige trainer is. We hebben een aantal keren telefonisch contact gehad. Zo is deze transfer ontstaan."