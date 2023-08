Veelzijdige Jorgenson tekent bij Jumbo-Visma: 'Veel renners worden hier beter'

Het al zo gevreesde sterrenensemble van wielerploeg Jumbo-Visma is weer wat uitgebreid. De Amerikaan Matteo Jorgenson, 24 jaar, tekent voor drie seizoenen bij de Nederlandse fietsformatie. Een veelzijdige renner, precies de reden waarom Jumbo-Visma hem wilde hebben, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Jorgenson, geboren in Walnut Creek, Californië aan de Amerikaanse westkust, is momenteel bij het Spaanse Movistar bezig aan zijn vierde jaar als profrenner en toonde dit voorjaar zijn potentie tussen renners uit de wereldtop.

In spoor van Pogacar, Van der Poel en Van Aert

De Amerikaan fietste in de finale van de Ronde van Vlaanderen lang vooraan mee en finishte als negende op een kleine anderhalve minuut van winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Mathieu van der Poel. Een week eerder was Jorgenson vierde geëindigd in de E3 Saxo Bank Classic, achter Wout van Aert, Pogacar en Van der Poel.

Dit seizoen bleek dat Jorgenson niet alleen in de Vlaamse eendagsklassiekers mee kan, maar ook in de meerdaagse koersen. Hij fietste naar de achtste plek in Parijs-Nice en finishte als tweede in de Ronde van Romandië. De afgelopen Tour de France eindigde hij als vierde in de etappe naar Puy de Dôme en derde in de rit naar Belleville-en-Beaujolais.