Jakobsen zit in Denemarken weer op de fiets na val in Tour de France

De sprinter, die onlangs zijn transfer naar DSM-Firmenich bevestigde, is helemaal hersteld van de valpartij waar hij onder andere schaafwonden en kneuzingen aan over hield.

Fabio Jakobsen heeft dinsdag in de Ronde van Denemarken zijn rentree gemaakt in het peloton, nadat hij in de Tour de France in de vierde etappe ten val was gekomen. Die klap kwam hij nauwelijks meer te boven en na elf etappes hield hij het voor gezien hield in Frankrijk.

Voor 'De Hulk van Heukelum' is de eerste etappe in Denemarken meteen een kans om zichzelf te laten gelden, hoewel de finish enigszins heuvelachtig is, zou er een kans kunnen zijn om voor de overwinning te sprinten. In totaal zijn er drie etappes waarin de sprinters kans lijken te maken.

Jakobsen zal het in die etappes onder andere moeten opnemen tegen favoriet Mads Pedersen en landgenoot Marijn van den Berg.

Roglic bereidt zich voor op Vuelta

In de Ronde van Burgos, die ook dinsdag is gestart, zien we nog een renner die we al een tijdje niet meer op de fiets hebben gezien. Primoz Roglic won in mei de Giro d'Italia en is zich nu aan het voorbereiden op de aankomende Vuelta. De kopman van Jumbo-Visma is de grote favoriet in de Ronde van Spanje.