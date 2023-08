Jakobsen wint sprint bij rentree, maar bloemen zijn voor ontsnapte Wærenskjold

Fabio Jakobsen is dinsdag in de eerste etappe van de Ronde van Denemarken als tweede gefinisht bij zijn rentree in het peloton. Het waren de eerste koerskilometers van de Nederlandse sprinter op de fiets, nadat hij in de Tour de France in de vierde etappe hard ten val was gekomen. Door die klap stapte hij na elf etappes af in Frankrijk.

Hersteld en wel van de schaafwonden en kneuzingen had 'De Hulk van Heukelum', die volgend jaar fietst voor DSM-Firmenich, in de eerste rit in het noorden van Denemarken gelijk kans op een ritzege. Maar de Noor Søren Wærenskjold (Uno-X) was de sprinters te slim af met een demarrage in de laatste kilometers.

Rondje Aalborg

Het slot van de bijna 170 kilometer lange koers was vrijwel vlak en een massasprint lag voor de hand. Al moesten de sprinters, naast Jakobsen onder anderen ook Mads Pedersen, in de drie slotrondes die in en rond Aalborg waren uitgestippeld, wel telkens twee nare, steile klimmetjes trotseren.

In een lastige en rommelige finale met veel vluchtheuvels, rotondes, stoeprandjes en verkeersdrempels leek het mis te gaan voor Pedersen, toen hij twintig kilometer voor de streep door materiaalpech op achterstand was beland. Maar de Deen keerde met een heldhaftige inhaalrace terug vooraan.

Jakobsen bleef al die tijd met hangen en wurgen bij de voorste renners meerijden, toen zij de sprinters probeerden te lossen door in volle vaart over de finaleheuveltjes te blazen. Met een uitgedund peloton stormde de renners op de finish af, tot Wærenskjold er plots alsnog vandoor ging.