Putdekseldief actief in Hengelo, al meer dan 50 deksels verdwenen

In de gemeente Hengelo is een putdekseldief actief. Volgens de gemeente zijn in een paar weken tijd al meer dan vijftig putdeksels verdwenen. "We hopen dat dit zo snel mogelijk stopt."

De zogeheten kolkdeksels verdwijnen sinds enkele weken op verschillende plekken in Hengelo, zegt de gemeente. Vooral aan de Sportlaan Driene loopt het aantal op, daar verdwenen er de afgelopen tijd meer dan twintig.

Ook in de omgeving van de Kuipersdijk en de Enschedesestraat waren opeens gaten aan de zijkanten van de weg te zien. "Het is vooral gebeurd rond de wijken Groot en Klein Driene", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Oost.

'Verdachte situaties melden'

De gemeente vermoedt dat de putdeksels worden gestolen. De open straatputten langs de zijkant van de stoep zijn dan onbedekt en dat kan volgens de gemeente gevaarlijke situaties opleveren. Volgens de woordvoerder worden de verdwenen deksels zo snel mogelijk vervangen.

De schade voor de gemeente loopt vermoedelijk in de duizenden euro's. Volgens RTV Oost levert een putdeksel bij een oudijzerboer nog geen 5 euro op. De gemeente roept de inwoners van Hengelo op om alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de politie.

In 2014 werden al eens tientallen putdeksels gestolen in Hengelo. Onbekenden richtten toen voor 7000 euro aan schade aan. De gemeente ging ervan uit dat gietijzeren deksels werden stolen vanwege hun waarde.