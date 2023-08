Natuurbrand in Perpignan onder controle: 'We hoorden gastanks ontploffen'

De natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee is onder controle. Uit voorzorg werden een aantal campings met in totaal meer dan 3000 gasten en enkele woongebieden ontruimd. De kampeerders kunnen weer terug naar hun plaats en de bewoners mogen weer naar huis.

De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in het gebied tussen de plaatsen Saint-André en Argelès-sur-Mer nabij de Spaanse grens. Meer dan dertig mensen liepen lichte verwondingen op.

"We zijn ontzettend geschrokken", zegt Luna Bleyenberg. De Nederlandse verbleef met familie in een huisje aan de rand van camping Les Chênes Rouges in Argelès-sur-Mer. De camping is volledig afgebrand.

Warm en kurkdroog

"Gisteren begon het enorm hard te waaien, terwijl we de rest van de vakantie nog geen zuchtje wind hadden gevoeld. Het was wel heel warm en kurkdroog", zegt Bleyenberg. Laat in de middag zag ze vanaf haar terras donkere rook op het landgoed naast de camping.

Bleyenberg maakte beelden van de rookpluimen: