Duizend coronapatiënten in ziekenhuis; ze zijn jonger en liggen er minder lang

Landelijk is vandaag de grens van duizend patiënten met corona in het ziekenhuis doorbroken. Het waren er aan het begin van de middag 1021; van hen liggen er 210 op de intensive care. In vergelijking met de eerste maanden van de coronacrisis is de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis korter en zijn de patiënten nu gemiddeld jonger. Op de reguliere verpleegafdelingen zijn ze zo'n vijf tot tien jaar jonger, zegt internist-infectioloog Joost Wiersinga van het Amsterdam UMC. "Dat is heel belangrijk, want hoe jonger de patiënt, hoe beter de prognose." Ook op de intensive care is te zien dat coronapatiënten iets jonger zijn dan voorheen. Maar onder de streep worden nog altijd verreweg het meest mensen van boven de 50 jaar oud opgenomen in het ziekenhuis. En ook zijn nog steeds mannen oververtegenwoordigd.

Sneller bij eerste hulp In tegenstelling tot in de eerste golf hoeven mensen niet te gissen of ze besmet zijn. Iedereen kan zich nu laten testen, al kunnen de wachttijden lokaal flink oplopen. Daardoor melden patiënten zich sneller bij de eerste hulp met klachten. Vooral ook meer jongere mensen dus. "Als je een patiënt eerder behandelt, worden ze gemiddeld ook minder ziek, dus dat is mooi", zegt Wiersinga. "Ik denk dat de sterfte daardoor lager is op de verpleegafdelingen ten opzichte van het voorjaar, maar daar zijn nog geen harde cijfers van." Verder valt op dat naar verhouding veel meer patiënten op de reguliere ziekenhuisafdelingen liggen dan op de IC. Dat was eerst ruwweg een op de twee opnames en nu een op de vijf.

Het verschil komt waarschijnlijk door de verbeterde behandeling van patiënten. Door het gebruik van bijvoorbeeld virusremmer remdesivir, ontstekingsremmer dexamethason, het gebruik van antistolling-middelen en nieuwere technieken om zuurstof toe te dienen. "We hopen dat dit voortschrijdend inzicht in de behandeling ervoor zorgt dat minder patiënten op de IC terechtkomen en dat ze er korter hoeven worden behandeld", zegt Dave Dongelmans. Hij is voorzitter van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en intensivist bij het Amsterdam UMC. Geen onderliggende aandoening Afgezien van dat covid-19-patiënten op de IC ietsjes jonger zijn, hebben ze volgens de statistieken van NICE iets minder vaak een of meerdere onderliggende aandoeningen. Over heel maart gold dat voor zo'n 20 procent en de afgelopen maand voor zo'n 15 procent van de coronapatiënten op de intensive care. Deze gegevens druisen volgens Dongelmans in tegen het beeld dat veel mensen hebben. "Covid-19 is dus een ziekte die ook mensen treft die nergens anders last van hebben. Terwijl de gedachte leeft dat het vooral mensen met extra aandoeningen raakt. Dat is misschien ook een van de redenen waarom sommige mensen die eigenlijk in quarantaine moeten, denken: ik ga de kroeg in."

Quote Iedereen wil weten wat de risicofactoren zijn om opgenomen te worden of te overlijden. Dave Dongelmans, anesthesioloog-intensivist bij het AMC.

Er zijn geen grote verschillen te zien in welke onderliggende kwalen opgenomen patiënten hebben. Dat zijn nog altijd vooral suikerziekte, hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, obesitas of een longaandoening. Onder de sterfgevallen zijn dit soort onderliggende aandoening overigens veelvoorkomend. Dat staat in het gisteren verschenen epidemiologische RIVM-rapport, waarin 733 gemelde overlijdens met elkaar zijn vergeleken. Van deze groep had 69 procent een onderliggende kwaal. Ook in de statistieken van NICE wordt dat bevestigd. In het rapport staat ook dat van de in totaal 13.020 ziekenhuisopnames 61 procent man was. Van de geregistreerde overledenen was de man-vrouw-verhouding 54,9-45,1.

grafiek coronapatiënten ziekenhuis - NOS