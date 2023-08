Autoriteiten Maui druk met identificeren slachtoffers

Terwijl reddingswerkers op het Hawaïaanse eiland Maui nog steeds zoeken naar slachtoffers, proberen de autoriteiten de 99 doden te identificeren. De politie heeft families met vermisten opgeroepen om dna-monsters af te staan.

Die kunnen zij inleveren bij het Family Assistance Center, schrijft het lokale nieuwsmedium Honolulu Star-Advertiser. Ook kunnen mensen hier vermisten opgeven.

Een van die mensen is Penny Wakida, meldt de krant. Haar echtgenoot Clyde wilde hun huis in Lahaina niet verlaten toen Wakida vluchtte voor het vuur. Een aantal dagen later kreeg zij te horen dat er menselijke resten waren gevonden op het terrein.

"Hij dacht dat hij het huis kon redden. We weten dat hij dood is", zegt Wakida tegen Honolulu Star-Advertiser. Haar dochter en twee zussen van Clyde hebben dnaq-monsters ingeleverd bij het Family Assistance Center om hem te identificeren.

Inzamelingsacties

Op het crowdfundingplatform GoFundMe staan inmiddels verschillende initiatieven van mensen die zeggen dat zij geld inzamelen voor achtergebleven familieleden van slachtoffers.

De natuurbranden op het Amerikaanse eiland zijn nu al de dodelijkste in een eeuw in de Verenigde Staten. Gouverneur Josh Green zei eerder te verwachten dat het zo'n tien dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. "We zijn voorbereid op vele tragische verhalen."

Op deze beelden is goed te zien wat de enorme schade is in Lahaina: