Britten pakken drie Bulgaren op voor spionage voor Rusland

De Britse autoriteiten hebben drie mensen opgepakt die verdacht worden van spionage voor Rusland. Ze worden aangeklaagd in een groot onderzoek naar de nationale veiligheid, meldt de BBC. Ze moeten zich in januari voor de rechter in Londen verantwoorden.

Het gaat om drie Bulgaren, twee mannen van 41 en 45 en een vrouw van 31. Ze werden in februari al aangehouden, maar de zaak was nog niet naar buiten gekomen. De drie zitten sindsdien in voorarrest.

Het Verenigd Koninkrijk denkt dat ze voor de Russische veiligheidsdiensten werkten. Ze worden onder meer beschuldigd van het hebben van identiteitsdocumenten voor "ongepaste bedoelingen". Ze zouden deze documenten hebben gehad terwijl ze wisten dat ze nep waren.

Volgens de BBC bestaan de documenten uit paspoorten, identiteitskaarten en andere identiteitspapieren voor het VK. Bulgarije, Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië, Slovenië, Griekenland en Tsjechië.

Lange tijd in VK

De drie wonen al jaren in het VK en hebben meerdere banen gehad. Een verdachte zou een zakelijk verleden in Rusland hebben. Hij is in 2009 naar Engeland verhuisd en heeft onder meer in de financiële dienstverlening gewerkt. Op zijn LinkedIn-pagina staat dat hij eigenaar was van een bedrijf dat zich bezighield met inlichtingendiensten. Hij zou ook hebben opgetreden als adviseur van het Bulgaarse ministerie van Energie.

De andere man en de vrouw zouden volgens voormalige buren een stel zijn geweest. Ze zouden tien jaar geleden naar het VK zijn verhuisd. Ze runden naar verluidt onder meer een maatschappelijke organisatie die Bulgaren hielp "zich vertrouwd te maken met de cultuur en normen van de Britse samenleving".

Omwonenden zeggen tegen de BBC dat de politie uitvoerig onderzoek heeft gedaan in hun laatste woning. Dat zou meer dan een week hebben geduurd.