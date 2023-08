Wiegman kan eerste voetbaltrainer worden die WK-finale haalt met twee landen

Maar dat lijkt de Haagse coach een dag voor de wedstrijd weinig te doen. "Daar ben ik niet mee bezig. Wij willen graag de finale halen en dat is al heel bijzonder. Er waren namelijk veel favorieten die al snel zijn gesneuveld. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je 'even' de finale haalt."

Er is nog nooit een voetbaltrainer geweest die de finale van het WK heeft gehaald met twee verschillende landen. Dat is ook bij de mannen nog nooit gebeurd. Wiegman zou dat na de verloren eindstrijd met Nederland in 2019 nu voor elkaar kunnen krijgen met Engeland.

Er zijn in het verleden acht coaches geweest die twee WK-finales hebben gehaald, maar dat was altijd met hetzelfde land. Het gaat om de volgende namen:

"Als je verder in het toernooi komt, krijg je het land achter je. Dat heb ik gezien in Nederland en Engeland, maar hier nu ook. Iedereen is enthousiast, de kranten staan vol, het stadion zit vol. Dat geeft een enorme boost en veel plezier. Iedereen praat er hier ook over. Zelfs de mensen die er niet geïnteresseerd in waren, kijken nu ook."

Dat het thuisland een enorme impuls kan krijgen op een toernooi, daar weet Wiegman alles van. In 2017 werd Nederland Europees kampioen in eigen land met Wiegman als coach en ze flikte dat kunstje nog een keer door met Engeland in 2021 Europees kampioen te worden op Wembley.

Wiegman wil de favorietenrol niet op zich nemen. "De ranking zegt helemaal niks. Er zitten morgen 85.000 mensen in het stadion die voor Australië juichen, dat geeft ze een enorme boost. Daarentegen hebben wij laten zien dat we in het toernooi gegroeid zijn en een behoorlijk niveau halen."

Maar wie is dan de grote favoriet om de finale te halen? Op basis van de wereldranglijst zou Engeland (vierde) dat moeten zijn. Australië is terug te vinden op de tiende plaats. En Engeland is natuurlijk de Europees kampioen.

Ook in Engeland wordt er over Australië gesproken. Er is namelijk wel sprake van enige rivaliteit tussen beide landen. Al is dat in het voetbal veel minder het geval, zegt Wiegman. "Ik heb met de spelers en de staf gesproken, maar wij voelen die rivaliteit niet zo. Dat is vooral in het rugby en het cricket het geval. Maar het wordt hoe dan ook wel spannend, want de spelers kennen elkaar wel."

De succescoach ziet een Australië dat dit WK goed voor de dag komt met onder andere zeges op Denemarken en Frankrijk. Ook treft Engeland de Australische sterspeelster Sam Kerr.

"Ja, zij is goed", vertelt Wiegman de dag voor de halve finale. "Er ligt ook wel veel druk op haar, want er wordt ook veel van haar verwacht. Maar zij is niet de enige die op het veld staat, wij verwachten een heel sterk Australië morgen."