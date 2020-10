Ganna wint opnieuw in de Giro, nu in een bergetappe

Filippo Ganna heeft opnieuw toegeslagen in de Giro d'Italia. Dit keer niet op imposante wijze in een tijdrit, zoals op de openingsdag, maar in een bergetappe. De Italiaan bleek in de bergrit over 225 kilometer naar Camigliatello Silano de beste vluchter.

De Portugees Joao Almeida kwam ruim een halve minuut achter Ganna over de finish. in het gezelschap van alle favorieten, en behield zijn roze leiderstrui.

Acht renners, onder wie Ganna, bepaalden het beeld van de langste etappe in deze Giro. Ze kregen ook de ruimte van het peloton en reden maximaal 5.20 weg.