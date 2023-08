Oranje-bedwinger Spanje naar WK-finale; Paralluelo ook belangrijk tegen Zweden

De Spaanse voetbalsters blijven op het WK geschiedenis schrijven. Met een 2-1 zege op Zweden hebben de Spanjaarden voor het eerst in de historie de finale van een groot toernooi bereikt. Voorheen kwamen ze nooit voorbij de kwartfinales van een EK en de achtste finales van een WK.

De drie doelpunten in Auckland in de eerste halve finale vielen allemaal in een wervelende slotfase. Salma Paralluelo, die in de kwartfinales met een goal in de verlenging verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Nederland, was met haar gevaarlijke spel en een doelpunt opnieuw belangrijk voor Spanje.

Spanje neemt het zaterdag (10.00 uur Nederlandse tijd) op tegen gastland Australië of Engeland. Die twee landen maken morgen om 12.00 uur Nederlandse tijd uit wie de andere finalist wordt.