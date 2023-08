Meerdere huizen beschadigd door explosie Lelystad

In Lelystad is vannacht een explosie geweest bij een woning. Het pand raakte beschadigd, net als drie andere woningen in de buurt. Er raakte niemand gewond.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur in de Wittezeestraat. Een bewoner hoorde een harde knal en belde de politie. Agenten troffen bij een van de woningen een vernielde voordeur aan.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Flevoland dat de voordeur in de woonkamer lag. Volgens de regionale omroep is van de drie naastgelegen woningen vooral het glas van de voordeuren gebroken. Ook een aantal schuurdeuren en -ramen is beschadigd.

Het is nog niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. De politie is op zoek naar getuigen. Ook mensen die camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden.