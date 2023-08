Zeker 26 doden bij luchtaanval in Ethiopische regio Amhara

Bij een vermoedelijke luchtaanval op een dorpsplein zondagochtend in de stad Finote Selam in de regio Amhara in Ethiopië zijn minstens 26 mensen om het leven gekomen. Ook raakten er zeker 55 mensen gewond. Het is onduidelijk hoeveel burgers er onder de doden zijn.

"De explosie heeft de stad opgeschud," zegt Tikikil Kumlachew tegen persbureau Reuters. Hij was op dat moment een familielid in een nabijgelegen ziekenhuis aan het bezoeken. "Ik weet niet of het een drone was of iets anders. Maar het viel uit de lucht", zei hij. De Ethiopische regering heeft nog niet gereageerd.

De federale regering wilde de lokale strijdkrachten in alle regio's van het land ontwapenen, maar dat gebeurde uiteindelijk alleen in Amhara. Toen kwam de lokale Fano-militie in opstand. Begin augustus braken gevechten uit in Amhara tussen het regeringsleger en de Fano. Fano-milities hebben de controle over verschillende steden in Amhara overgenomen.

De Fano is een verzetsbeweging en krijgt steun onder vooral de boerenbevolking van Amhara. De regio kent meer dan 20 miljoen inwoners. Volgens het landsbestuur wil Fano de regionale overheid in Amhara omverwerpen.

Rood reisadvies regio Amhara

De Ethiopische regering riep 4 augustus de noodtoestand uit. Het internet werd in delen van Amhara platgelegd. Toen scherpte de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de code voor reizen naar Amhara aan naar oranje. Inmiddels is het reisadvies naar rood gebracht voor de regio Amhara.

Staakt-het-vuren in november

In november vorig jaar bereikte de regering van Ethiopië nog een akkoord over een staakt-het-vuren met strijdgroepen in de noordelijke regio Tigray. Het land zat toen twee jaar in een burgeroorlog die naar schatting aan tienduizenden mensen het leven kostte. Tijdens deze oorlog waren Fano en de Ethiopische regering bondgenoten tegen Tigrayaanse troepen.

Na Nigeria is Ethiopië, met zo'n 120 miljoen bewoners, het land met de meeste inwoners in Afrika.