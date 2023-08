Zonnepanelen straks iets minder voordelig voor klanten Vandebron

Klanten van energieleverancier Vandebron met zonnepanelen krijgen straks maandelijks minder geld terug. Het zal zo'n 70.000 klanten gemiddeld tussen de tien en twintig euro per maand schelen. Dat komt doordat het bedrijf kosten in rekening gaat brengen voor het terugleveren van stroom aan het net. Volgens Vandebron dragen zij daarmee bij aan de kosten van het groeiend aantal panelen op daken, kosten waar nu ook nog klanten zonder zonnepanelen voor opdraaien. Zij zijn straks juist zo'n 20 euro per maand goedkoper uit. Volgens financieel directeur Kim Verdouw leidt de heffing tot een eerlijkere verdeling van kosten. "Dit besluit is even slikken, maar we denken dat als je de kosten op de juiste plek neerlegt, daar op den duur ook nieuwe innovatie ontstaat." 'Oneerlijk' Het bedrijf zegt dat de heffing in de praktijk betekent dat mensen met zonnepanelen iets minder voordeel krijgen dan dat ze nu hebben maar nog steeds voordeliger uit zijn dan wanneer ze geen panelen zouden hebben. "Het alternatief is om de kosten te blijven verdelen; maar dan krijg je dus dat de buurvrouw zonder panelen betaalt voor de buurvrouw met panelen. Dat vinden wij oneerlijk", zegt Verdouw.

Huishoudens met zonnepanelen wekken op zonnige dagen vaak meer stroom op dan ze zelf verbruiken. Die extra stroom leveren ze terug aan het net en mogen ze via de salderingsregeling aan het eind van het jaar verrekenen met de stroom die ze van het net hebben afgenomen. De regeling is enorm succesvol, inmiddels heeft een op de vijf huishoudens in Nederland zonnepanelen.