Die haarband is nog wennen, maar Stolz is thuis bij ploeg Anema: 'Jillert is de man'

"Nee, ik heb er nooit een gedragen", grinnikt Stolz. "Het voelde goed, wel een beetje lastig." Voor de kersverse aanwinst is het een van de vele nieuwigheden als lid van de ploeg van Anema. "De media en de fotoshoots, het hoort erbij, zeker omdat het hier een grote sport is", vertelt Stolz. "Thuis ging ik gewoon naar de baan en deed ik mijn eigen ding."

Een tiener uit Wisconsin houdt op het middenterrein van Thialf een knalgele Noord-Hollandse kaas boven zijn hoofd. Het is voor het grote Amerikaanse sprinttalent Jordan Stolz nog even wennen in dat nieuwe schaatspak vol Nederlandse sponsoren. En die hoofdband helemaal.

De ploeg van Anema liet in mei weten dat Stolz voorlopig niet naar Nederland verhuist , maar met zijn eigen coach Bob Corby blijft trainen in Milwaukee: "Anema en zijn team geven op afstand advies. Meerdere keren per jaar zal Stolz samen met zijn teamgenoten optrekken tijdens bijvoorbeeld trainingskampen."

In mei van dit jaar tekende Stolz een contract tot aan de Olympische Winterspelen van 2026 bij het Nederlandse Team Albert Heijn Zaanlander. Opvallend, want schaatsbond KNSB had eerder die maand bepaald dat er na komend seizoen geen buitenlandse rijders meer zijn toegestaan in Nederlandse ploegen en op topsporturen in Thialf.

Voor de ploegpresentatie was Stolz even terug in Heerenveen, in Thialf, op het ijs waar hij in maart van dit jaar drie wereldtitels pakte bij de WK afstanden. Goud op de 500, 1.000 en 1.500 meter. "Het voelt anders dan de laatste keer dat ik hier was, maar ik ben blij dat ik terug ben."

Ten tijde van die glorieuze triomftocht wist Stolz nog niet dat hij komende jaren onder de warme vleugels van Anema zou schaatsen. "Jillert benaderde mij, deed een voorstel en ik dacht dat het goed was", legt de jongeling uit. Anema bekommerde zich over het voortbestaan van het Amerikaanse talent.

"Hij zit nog in de groei, is heel jong en je loopt het risico dat er iets wegraakt". legt Anema uit. "We hebben dat vaker gezien: jongens die in de juniorentijd heel hard rijden en dat ze het dan ineens niet meer voor elkaar krijgen."