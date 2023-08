Wekdienst 15/8: Herdenking einde WO II in Nederlands-Indië • Militaire parade in Polen

Goedemorgen! Op meerdere plekken in Nederland wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, op 15 augustus 1945. En het Poolse leger toont zijn wapens in een parade in Warschau.

Eerst het weer: in het oosten vanmorgen eerst nog een lokale bui. Verder perioden met zon. In de middag aan zee veel zon, landinwaarts stapelwolken, maar zo goed als overal droog. Matige zuidwest- tot westenwind en maxima tussen 22 en 26 graden.