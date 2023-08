'Prijs kilozak choco-pepernoten dit jaar door grens van 5 euro'

Nederland mag dan nog massaal op vakantie zijn, de distributiecentra raken alweer behoorlijk gevuld met verse chocoladeletters en pepernoten. En één ding is wel duidelijk: door de enorme prijsstijgingen van cacao en suiker zal het voor de zoetekauwen slikken worden. Chocoladefabrikant Droste geeft aan dat chocoladeletters dit jaar zo'n 10 à 15 procent duurder zullen zijn. Met de prijsverhoging van vorig jaar erbij gaat het dan al snel over 25 tot 30 procent. "Het is gewoon hard nodig", aldus commercieel directeur Bernard Brummelaar. "We betalen bijvoorbeeld 50 procent meer voor cacao, onze belangrijkste grondstof, en 25 procent meer voor suiker."

Elke prijsverhoging is noodzaak, anders kunnen we hier het licht uitdoen. Bernard Brummelaar van Droste

Het bedrijf moest vorig jaar al drie prijsverhogingen doorvoeren. "Nog nooit gebeurd. Maar elke verhoging was pure noodzaak. Als we dat niet hadden gedaan, hadden we hier het licht uit kunnen doen." Naast de gestegen grondstofkosten heeft het bedrijf - zoals veel andere bedrijven - ook te maken met hogere transport-, verpakkings-, loon- en energiekosten. "Energie kostte vorig jaar vier keer zoveel als voor corona."

Ongunstige weers- en oogstverwachting De prijzen voor cacao op de beurs in New York zitten op het hoogste niveau in ruim tien jaar tijd. "Ze komen dicht bij de vorige piek uit 2011", zegt sectoreconoom food Thijs Geijer van ING. "Een belangrijke factor hierbij zijn de ongunstige weers- en oogstverwachtingen in de belangrijkste productiegebieden. Die bepalen mede de prijs." Bij andere agrarische grondstoffen is er nu juist sprake van een prijsdáling, zoals bij granen en plantaardige olie, aldus Geijer. Maar bij cacao en suiker dus juist niet. "Die inflatie zit nog in pijplijn. Als suiker en cacao duurder worden, dan worden categorieën als snoepgoed en chocola op een gegeven moment ook duurder. Dat zijn de producten die op dit moment in het oog springen."

Afbeelding ter illustratie - NOS