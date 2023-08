Doelman Paes maakt 'Messi Mania' mee: 'Vriend, je bent echt niet normaal, hè!'

Het toont de kwaliteit van Miami, of beter gezegd: van Messi en zijn maatjes Jordi Alba en Sergio Busquets. "Messi kan in zijn eentje al het verschil maken, maar met zijn drieën zijn ze dodelijk. Het lijkt alsof ze het plezier weer hebben teruggevonden in het voetbal", aldus Paes.

Dallas-doelman Paes moest drie keer vissen door toedoen van Messi. Na een afstandsschot en een vrije trap inde reguliere speeltijd (4-4). En na een rake penalty in de strafschoppenserie (5-3 voor Miami). "Het gekke is dat we verdedigend heel goed speelden, maar wel vier goals tegen kregen."

Natuurlijk heeft de 25-jarige keeper ooit gehoopt een keer tegen Messi te spelen. Dat dat zou gebeuren in de achtste finales van de Leagues Cup in het Toyota Stadium Frisco in Dallas had hij niet snel verwacht.

"Ik had wel verwacht dat-ie goed was, maar zó goed... Om dat live op het veld te zien is wel heel bijzonder." Maarten Paes maakt van dichtbij de 'Messi Mania' mee in de MLS. "Voetbal is hard op weg de derde sport van Amerika te worden", stelt de Nederlander.

Er staat weer eens geen maat op Lionel Messi. Een beetje uitbuiken in de VS? Niets van dat. Na vijf duels op rij waarin de Argentijnse wereldster heeft gescoord, staat hij met Inter Miami komende nacht (01.00 uur Nederlandse tijd) in de halve finales van de Leagues Cup.

Samen met zijn keeperstrainer keek hij de tegengoal terug. "Ze hadden Busquets en een andere speler als muur neergezet, waardoor ik de bal laat zag. Mijn afzet was goed, mijn voetenwerk was goed, maar hij schiet hem gewoon precies in het gedeelte waar ik niet bij kan", baalt Paes.

De tweede goal van de wereldkampioen kwam uit een ragfijne vrije trap. Vanaf een meter of achttien schoot de Argentijn hem precies de kruising in. Paes kwam dichtbij, maar kon de inzet niet keren.

"Die goal heb ik honderd keer gezien bij Barcelona op tv. We wisten als team precies wat er ging gebeuren, maar het gaat zo snel. Hij schoot hem loepzuiver in. Dat is gewoon grote klasse."

De Nederlander zocht Messi na de wedstrijd nog even op. "Ik liep naar hem toe en zei: 'Vriend, je bent echt niet normaal hè!' Toen moest hij lachen."

Voetbal is hot in de VS, dat is wel duidelijk met de komst van Messi naar Miami. Om even aan te geven: waar je normaal gesproken voor zo'n bekerduel in Dallas een ticket voor zo'n twintig dollar kon halen, moest je nu zo'n negenhonderd dollar afrekenen.

"De wedstrijd was de meest gezochte term de afgelopen dagen op Google. Wereldwijd", vertelt Paes, die sinds begin 2022 in de MLS speelt. "Het bereik op de socials is gigantisch. De tv-deal met Apple zorgt voor een exponentiële groei. En meer geld betekent uiteindelijk een betere competitie."

Serena, Kim en LeBron

Amerika is het land van de commercie, van de mogelijkheden, van de sterren. En inmiddels weten die wereldsterren de spotlights in een voetbalstadion maar al te goed te vinden, merkt Paes.

"Bij Miami komen oud-tennisster Serena Williams, realityster Kim Kardashian en basketballer LeBron James kijken. Over een paar weken speelt Miami tegen Los Angeles, de stad van Hollywood. Dat wordt helemaal wat."