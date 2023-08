Meer Indië-herdenkingen, met meer jonge organisatoren

Op meerdere plekken in Nederland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Japan maakte de capitulatie bekend op 15 augustus 1945, waarmee de oorlog in alle werelddelen voorbij was.

Bij het Indisch Monument in Den Haag is vanavond zoals gebruikelijk de Nationale Herdenking. Maar door het hele land zijn er steeds meer lokale herdenkingen. "Ieder jaar komen er wel één of twee bij, en we zitten nu boven de vijftig in totaal", zegt John Sijmonsbergen, vicevoorzitter van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Dat heeft er volgens Sijmonsbergen mee te maken dat de tweede generatie veel initiatief neemt op het gebied van herdenken. "Zij zijn ook al aardig op leeftijd, gaan met pensioen en hebben veel tijd."

Maar ook de derde generatie en zelfs vierde generatie zit steeds vaker in comités die herdenkingen organiseren, zoals in Nijmegen, Dordrecht en Rotterdam. "Een van de doelen is de verschillende generaties met elkaar in contact brengen", zegt Oscar Ekkelboom (30), die in het Nijmeegse comité zit. "Verhalen met elkaar delen, om zo de geschiedenis levend te houden."

Comité van dertigers

Het Nijmeegse comité is dit jaar volledig vernieuwd. Behalve Ekkelboom zijn er nog drie bestuursleden van de derde generatie, allemaal in de dertig.

De overgrootvader van Ekkelboom kwam in de oorlog om in een interneringskamp in Japan. "Daardoor ben ik mij er altijd bewust van geweest dat de Tweede Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld in Azië", zegt Ekkelboom. "En dat er niet alleen oorlog in Nederlands-Indië was, maar breder: in heel Azië."