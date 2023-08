Ook Georgia klaagt Trump aan voor manipulatie bij verkiezingen 2020

De aanklachten volgen na een onderzoek dat ruim twee jaar duurde. Aanleiding was een telefoontje dat Trump in januari 2021 pleegde met een bestuurder in Georgia. "Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen," zei hij destijds. Trump verloor de staat aan Biden met een verschil van 11.779 stemmen.

"Trump en de andere aangeklaagden weigerden te accepteren dat Trump had verloren", zegt aanklager Fani Willis van Fulton County in Georgia. "Ze hebben willens en wetens de uitslag van de verkiezingen op illegale wijze proberen te veranderen, ten gunste van Trump. Ook ondernamen ze diverse pogingen om het tellen van de stemmen tegen te houden." De aangeklaagden hebben tot 25 augustus om zich te melden bij de autoriteiten.

De Amerikaanse oud-president Trump heeft nu ook een vierde strafzaak tegen zich lopen. Aanklagers in de Amerikaanse staat Georgia beschuldigen hem ervan dat hij de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat op illegale wijze probeerde ongeldig te verklaren. Aanklagers spreken van een criminele samenzwering.

De president oefent druk uit op een hoge ambtenaar in de staat Georgia, in een in het geheim opgenomen telefoongesprek. The Washington Post zette de opname van een uur gisteravond online - ook persbureau AP kwam met fragmenten. Beluister ze hier. - NOS

Trump moet behalve in Georgia ook nog vanwege drie andere zaken voor de rechter verschijnen. Begin deze maand beschuldigde een speciaal aanklager hem ervan geprobeerd te hebben de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Daarbij werd zijn rol genoemd bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021.

Verder is de voormalig president aangeklaagd in de zaak over de staatsgeheime documenten die werden gevonden tijdens een inval op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Trump had geweigerd die terug te geven, terwijl hij ze als oud-president niet in zijn bezit mocht hebben. Volgens de aanklacht liet hij sommige stukken ook lezen aan onbevoegden, waar een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar op kan staan.

Tenslotte ligt er een aanklacht in de 'zwijggeldzaak'. Trump moet in maart volgend jaar voor de rechter verschijnen voor het vervalsen van documenten over een bedrag dat hij heeft betaald aan porno-actrice Stormy Daniels, omdat hij wilde dat ze haar mond zou houden over een verhouding die zij hadden.