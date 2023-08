Demonstraties in Bosnië nadat man moord op ex-vrouw had gelivestreamd

In diverse steden in Bosnië en Herzegovina zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is een veelbesproken livestream op Instagram, waarop te zien was hoe een man zijn ex-vrouw vermoordt.

Dat gebeurde vrijdag in Gradacac, een stadje in het noordoosten van Bosnië, vlak bij de grens met Kroatië. De schutter, een 35-jarige bodybuilder met een strafblad, pakte zijn geweer en schoot zijn ex dood, terwijl hij dat livestreamde op Instagram. Na het beëindigen van de stream doodde hij nog twee andere mensen en verwondde hij er nog drie. De politie begon een klopjacht, maar de man maakte kort voor zijn arrestatie een einde aan zijn leven.

Duizenden mensen hadden de livestream bekeken. Er waren ook kijkers die de schutter aanmoedigden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek naar hen ingesteld.

Onvoldoende bescherming

In Bosnië wordt zware kritiek geuit op de autoriteiten, omdat ze de ex-vrouw, de 38-jarige Nizama Hecimovic, niet voldoende beschermd zouden hebben. De vrouw had bij de politie en voor de rechter om een contactverbod voor de man gevraagd, omdat ze vreesde voor haar leven. Ze deed aangifte van huiselijk geweld, maar omdat ze niet durfde te getuigen, wees de rechter vorige week maandag haar verzoek af.

Volgens Bosnische media heeft de raad voor de rechtspraak een onderzoek ingesteld naar de rechter die de maatregel weigerde op te leggen. Ook worden de agenten die aan de zaak werkten onder de loep genomen. De autoriteiten zeggen dat de vrouw was ondergedoken, maar dat haar geheime locatie was gelekt, waardoor de schutter haar kon vinden. Ze doen onderzoek naar hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Mars tegen vrouwengeweld

In de hoofdstad Sarajevo waren gisteren duizenden mensen op de been om geweld tegen vrouwen te veroordelen. Ze trokken in een mars door de stad. Onder de aanwezigen waren de minister van Binnenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassadeur in Bosnië. Ook in onder meer Tuzla, Zenica en Mostar gingen mensen de straat op.

Het slachtoffer werd gisteren begraven in Gradacac. Enkele duizenden mensen waren daarbij aanwezig. In delen van Bosnië en Herzegovina is voor morgen een dag van rouw uitgeroepen.