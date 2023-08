Zeker 27 doden na brand en explosies bij tankstation Zuid-Rusland

Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen, onder wie enkele kinderen. Meer dan honderd mensen raakten gewond, melden de autoriteiten.

Het vuur ontstond bij een autogarage, langs de snelweg in de Dagestaanse hoofdstad Machatsjkala. Hoe dat is gebeurd, is nog onduidelijk. Daarna sloegen de vlammen over naar een nabijgelegen tankstation, waar twee van de acht brandstoftanks explodeerden.

Uiteindelijk stond er een gebied van ruim 600 vierkante meter in brand. Brandweerlieden waren uren bezig met blussen. De snelweg in de omgeving van het tankstation is voorlopig dicht voor verkeer.

Dit zijn beelden van de nasleep van de brand: