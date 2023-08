Politie Mexico vindt lichaamsdelen van zeker 13 mensen in vriezer

De politie in de Mexicaanse deelstaat Veracruz heeft lichaamsdelen van zeker dertien mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zakken met afgehakte en ingevroren lichaamsdelen toen ze in de gemeente Poza Rica een inval deden in twee huizen die van ontvoerders zouden zijn.

Volgens de hoofdaanklager worden de lichaamsdelen nog geïdentificeerd en kan het ook zijn dat er meer dan dertien slachtoffers zijn. Zes mensen zijn opgepakt in verband met de zaak.

Gouverneur Garcia van Veracruz vermoedt dat een strijd tussen rivaliserende bendes heeft geleid tot de moorden. Hij zegt dat bij deze strijd kinderen van bendeleden worden ontvoerd door leden van de rivaliserende bende, waarna ze mogelijk vermoord worden. Of dat bij de zaak van de ingevroren lichaamsdelen ook het geval was, zei Garcia niet.

Veracruz wordt al geruime tijd gezien als een deelstaat waar veel mensenhandel en drugshandel plaatsvindt. In de eerste helft van dit jaar zijn er daar volgens officiële cijfers van de overheid ruim 400 mensen om het leven gebracht.