Onana houdt Manchester United thuis staande bij seizoenstart tegen Wolves

Het was 76 minuten lang beuken en sleuren voor Manchester United, maar bij de eerste echte fatsoenlijke aanval was het wel direct raak. Daardoor startte de ploeg van trainer Erik ten Hag het nieuwe voetbalseizoen in Engeland niet direct met een zuur gevoel.

De opening van het seizoen 2023/24 zal in Manchester niet worden doorverteld als een grootse voetbalavond. De gevaarlijkste kansen van de wedstrijd waren voor de bezoekers uit Wolverhampton, maar dat zal de Mancunians worst zijn.

De enige goal van de wedstrijd was wel fraai. Aanvoerder Bruno Fernandes lepelde diep in de tweede helft de bal het zestienmetergebied van de Wolves in, waarna Aaron Wan-Bissaka in één keer op het hoofd van Varane mikte. Die bal binnenkoppen was eenvoudig voor de Fransman, die centraal in de verdediging stond met Lisandro Martínez.

De Argentijnse oud-Ajacied begon het nieuwe seizoen overigens karakteristiek door al na twintig minuten Neto bij de enkels af te zagen. Een terechte gele kaart en het startschot voor een duel dat eerder fel was dan mooi voetbal bevatte, was gegeven.

Onana belangrijk

Die andere oud-Ajacied, doelman André Onana, eind juli bij United met Ten Hag herenigd, was in het voorseizoen nog lelijk de fout ingegaan toen hij te ver uit zijn doel stond en vanaf de middenlijn verschalkt werd. Maar in de eerste wedstrijd waarin het ertoe deed, stond de Kameroense keeper er.