FIOD ontdekt grote illegale sigarettenfabriek op afgelegen boerderij

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft vanmiddag een inval gedaan bij een illegale sigarettenfabriek in de gemeente West-Betuwe. De FIOD spreekt van een unieke vondst vanwege de omvang en de manier van produceren: de tabak kwam als blad de fabriek binnen en ging als sigaret weer naar buiten.

"Het is een van de grotere vangsten die we de afgelopen jaren als FIOD hebben gedaan. We hebben nu een stuk of twintig illegale fabrieken ontdekt, maar een zoals deze - met deze omvang en dit productieproces - hebben we nog niet veel gezien", zegt Bert Langerak, directeur opsporing van de FIOD. Meestal wordt het verwerken van tabak en de productie op verschillende plekken gedaan om risico's te spreiden. In deze fabriek vond de hele cyclus van de productie plaats.

Heel veel geld

200 dozen werden er gevonden, met in elke doos zo'n 120 kilo aan tabak. Een sigaret bevat ongeveer 1 gram tabak. "Reken maar uit", zegt Langerak, "Dat zijn dus miljoenen sigaretten." De directeur maakt zich zorgen: "Hier wordt heel veel geld verdiend. Dat geld komt in handen van zware criminelen, die het geld dat ze verdienen weer investeren in de criminaliteit. Zo zetten ze hun eigen logistieke ketens op, zijn ze minder afhankelijk van derden en kunnen ze zich beter wapenen tegen opsporingsdiensten."

De FIOD ziet de afgelopen jaren dit soort partijen steeds professioneler worden. Criminelen verdienen hier veel geld aan, omdat miljoenen aan accijns worden ontdoken. Waar deze sigaretten uiteindelijk verkocht werden, is nog onduidelijk. Er zijn aanwijzingen voor Frankrijk en andere Europese landen. Of ze ook in Nederland verkocht werden, is niet zeker.