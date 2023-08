Rechter in Montana geeft jongeren voor het eerst gelijk in klimaatzaak

Montana schendt de rechten van jongeren met beleid dat geen rekening houdt met de impact op het klimaat. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat vandaag geoordeeld.

De beslissing van de rechter is een grote overwinning in de eerste door jongeren aangespannen klimaatzaak die in de VS voor de rechter kwam. De uitspraak kan een belangrijk precedent scheppen voor soortgelijke zaken in het hele land.

De zestien eisers klaagden Montana aan in 2020, toen ze tussen de 2 en 18 jaar oud waren, en beweerden dat de toestemming van de staat voor projecten zoals de productie van steenkool en aardgas de klimaatcrisis verergerde. In een wijziging van de grondwet van Montana uit 1972 staat dat de staat verplicht is om het milieu te beschermen en verbeteren.

In een zitting in juni voerden de jongeren aan dat Montana, ondanks zijn lage bevolkingsdichtheid, verantwoordelijk is voor een buitensporig groot deel van de wereldwijde uitstoot. De staat is een belangrijke producent van kolen, olie en gas die naar elders worden verscheept en is ook de thuisbasis van pijpleidingen en andere infrastructuur die nodig zijn om die brandstoffen te vervoeren.

'Enorme overwinning'

De staat zei eerder dat het klimaatbeleid niet door rechtbanken mocht worden bepaald. Volgens de staat konden de eisers niet bewijzen dat de wereldwijde klimaatcrisis kan worden toegeschreven aan de relatief kleine uitstoot uit Montana.

De staat is van plan in beroep te gaan. Julia Olson, een advocaat van Our Children's Trust, dat de jongeren vertegenwoordigt, noemde de beslissing een "grote overwinning" en zei dat er waarschijnlijk vergelijkbare beslissingen in andere staten zullen volgen.