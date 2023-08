PSV-trainer Bosz over Teze: 'Nog nooit met een speler gewerkt die zo'n pass heeft'

PSV kan zich dinsdag plaatsen voor de play-offs van het miljoenenbal. Dan moet de 4-1 zege van vorige week worden verdedigd. Vermoedelijk weer met Teze als rechtsback, net als in de eerste drie duels dit seizoen.

"Ik heb er met de trainer over gesproken en hij vroeg me of ik het zag zitten om rechtsback te spelen. Uiteindelijk was die keuze aan mij. Ik vind rechtsback ook een fijne positie", vertelde Teze op de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League.

In interviews deze zomer vertelde Jordan Teze dat hij bij voorkeur als centrale verdediger speelt. Toch liet hij zich door de nieuwe PSV-trainer Peter Bosz overhalen om weer als rechtsback te spelen.

Peter Bosz legt uit waarom hij Jordan Teze als rechtsback ziet en niet als centrale verdediger. "Ik heb nog nooit met een speler gewerkt die zo’n pass het middenveld in heeft. - NOS

"Ik heb nog nooit met een speler gewerkt die zo'n pass het middenveld in heeft", zegt Bosz over Teze. "Hij kan de de linies doorkruisen. Hij ziet dat en heeft ook de techniek om die pass te geven. Omdat ik het liefst met diagonale ballen werk, is het ideaal voor hem om vanaf rechtsback die passes te geven."

Toch speelt Teze niet echt rechtsback. Bosz legt uit: "Patrick van Aanholt speelt als linksback wat meer naar voren. Dan houd je eigenlijk drie centrale verdedigers over, van wie Teze de meest rechter is."

Veertig tegengoals

Vorig seizoen kreeg PSV liefst veertig tegentreffers in de eredivisie, het meest van alle clubs in de topzes. Onder Bosz is de defensie dan ook een belangrijk aandachtspunt.

"We willen hoog op het veld druk zetten, met veel ruimte in de rug", vertelt Teze. "Als we in de buurt van de zestien van de tegenstander de bal kunnen veroveren, dan kost het minder moeite om te scoren."

"Deze speelwijze past bij PSV en bij deze spelers. Iedereen ziet het zitten om het op deze manier te doen", verzekert de 23-jarige verdediger.

Belachelijk

Met de 4-1 zege op zak mag PSV het dinsdag tegen Sturm Graz eigenlijk niet meer weggeven. Toch twijfelt Bosz er geen moment aan om spelers rust te geven. "We spelen met de sterkste elf. Je moet altijd respect voor je tegenstander hebben."

"Er zijn nog 90 minuten te spelen en we weten waar de kwaliteit van Sturm Graz ligt. Ze scoren ontzettend veel uit spelhervattingen en zullen morgen corners en ingooien krijgen. Het zou belachelijk zijn als we hen zouden onderschatten."

Noa Lang is nog een vraagteken. De aanvaller liep tegen FC Utrecht (2-0 zege) zaterdag een lichte blessure op. De training van maandagavond moet uitwijzen of Lang kan spelen in Oostenrijk.