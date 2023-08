Op Maui worden 'waarschijnlijk 10 tot 20' lichamen per dag geborgen

Op het door natuurbranden getroffen eiland Maui worden de komende tijd "waarschijnlijk tien tot twintig" lichamen per dag gevonden. De gouverneur van Hawaï, waar het eiland onderdeel van is, heeft dat gezegd in een interview met CBS News.

De natuurbranden op het Amerikaanse eiland zijn nu al de dodelijkste in een eeuw tijd in de VS. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Gouverneur Josh Green verwacht dat het zo'n tien dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. "We zijn voorbereid op vele tragische verhalen."

Föhnwind

Het is nog maar de vraag of alle omgekomen mensen worden geïdentificeerd. Er was sprake van een zogenoemde föhnwind, een zeer droge en warme wind, die de branden razendsnel verspreidde. "Het vuur was zo heet" dat het volgens Green "moeilijk wordt om iemand te herkennen".

Zo'n twintig honden en tientallen reddingswerkers doorzoeken het puin van Lahaina. Die stad telde 13.000 inwoners. Vrijwel alle gebouwen zijn verwoest door de brand, die begin vorige week uitbrak.