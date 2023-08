Zweden is voor de zoveelste keer zó dichtbij, dit WK moet het eindelijk eens lukken

Herinner de Zweedse voetbalsters maar niet aan dat WK-brons van 2011, of die derde plek in 2019. Zwijg ook maar over het olympisch zilver in 2016, of dat van 2020. En begin ook niet over die drie tweede EK-plaatsen en vele halve finales. Dat geen Zweedse speelster nog een grote prijs in handen heeft gehad, is met het rijke voetbalverleden van het Scandinavische land een behoorlijk mysterie. Steeds ging het net mis. Al lijkt dat ene beetje geluk, dat vorige toernooien misschien ontbrak, nu wel aan de zijde van de Zweden.

Tegen wereldkampioen Verenigde Staten schoot in de achtste finales plots de VAR te hulp, toen de videoscheidsrechters bij de beslissende strafschop van Zweden constateerden dat de bal net wél de doellijn had gepasseerd. In de gewonnen kwartfinale (2-1) tegen Japan zat het ook niet tegen; Japan miste een penalty en raakte de lat. In de halve finale wacht dinsdagochtend Spanje, dat Nederland na verlenging uitschakelde.

Het WK bij de NOS Dinsdag om 10.00 uur neemt Zweden het in de eerste halve finale op tegen Spanje. De voorbeschouwing op dat duel is vanaf 09.30 uur te zien op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl en de NOS-app. Ook de halve finale Australië-Engeland (woensdag, 12.00 uur, voorbeschouwing vanaf 11.30 uur) is live te zien op de site en tv.

Zweedse middenvelder Kosovare Asllani zegt dat ervaring de doorslag kan geven tegen de veel groenere Spaanse vrouwen. Spanje speelt pas voor de derde keer op een WK en kwam in 2015 en 2019 niet verder dan de achtste finales. De laatste drie EK's kon Spanje na de kwartfinales naar huis. "De ervaring is echt iets wat ons voordeel oplevert", zegt Asllani. "We zijn in vorige toernooien ver gekomen en die kennis dragen we bij ons. De wedstrijden lopen uiteindelijk altijd anders dan je verwacht. Dus ervaring kan de sleutel zijn." Topscorer Ilestedt Asllani is vooral blij met hoe ze dit toernooi zo ver zijn gekomen. "De verschillende manieren waarop we onze wedstrijden wonnen, toont de diepte van ons team." Opvallend is dat de Zweedse topscorer van dit WK een verdediger is. Amanda Ilestedt legde er al vier in. Allemaal goals uit dode spelmomenten. Spanje is gewaarschuwd voor de 1.78 meter lange Ilestedt. Niemand in het Spaanse elftal is zo lang. Bekijk hier wat Amanda Ilestedt zegt over haar eerste goals:

Overigens liep het één keer eerder wel goed af met de Zweedse voetbalsters. Op 27 mei 1984, in de prehistorie van het internationale vrouwenvoetbal, won Zweden het eerste Europees kampioenschap voor vrouwen. Ten koste van Engeland, voor 2.300 toeschouwers in een onooglijke modderpoel in Luton. Het Zweedse vrouwenvoetbal liep 39 jaar geleden een eind voor op andere landen. In de jaren zestig kende de vrouwensport er een opleving. Toen al voetbalden ze in Zweden op een georganiseerde manier in clubverband. Bovendien brachten de Zweden het vrouwenvoetbal, eerder dan in andere landen, onder bij de nationale bond. Enige prijs Met de jaren dichtten andere voetballanden - de VS vooral, maar ook in Zuid-Amerika en elders in Europa - de kloof met Zweden. Vaak kwam Zweden dicht bij een internationale hoofdprijs, maar de EK-titel van 1984 staat nog eenzaam, stoffig en alleen in de Zweedse trofeeënkast. Ruim 39 jaar na het gewonnen moddergevecht in Luton wil de Zweedse ploeg in Australië en Nieuw-Zeeland eindelijk weer eens de sterkste zijn.