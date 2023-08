Reddingshond vindt 91-jarige man die etmaal in het water lag

Een 91-jarige man uit Zwolle die vrijdagnacht in het water viel en als vermist werd opgegeven, is 24 uur later in goede gezondheid teruggevonden. Reddingshond Mia wist de man te vinden, schrijft RTV Oost.

Buurvrouw Alie ontdekte dat haar buurman vermist was toen ze zaterdagochtend bij hem langsging, maar niemand aantrof. Daarop werd een zoekactie gestart via Burgernet en cirkelde een drone over het gebied om hem te zoeken.

Later die dag werd de Zwollenaar gevonden door reddingshond Mia, die ook meezocht. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en bleef daar een nacht ter observatie.

Harde muziek

De man was vrijdagavond een rondje gaan lopen om te ontsnappen aan de harde muziek van een feestje verderop, vertelt hij aan de regionale omroep. Hij struikelde in het moerasachtige gebied vlak bij zijn huis en kwam op zijn rug in het water terecht. Een mobiele telefoon heeft hij niet, dus hij kon geen alarm slaan en moest wachten tot iemand hem kwam helpen.

Hij maakt het nu goed, zegt hij. "Ik moet nog een beetje bijkomen, maar verder gaat het goed met me hoor. Gelukkig maar dat ze me toch vrij snel hebben gevonden."