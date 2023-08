Informatie van politiemedewerkers Noord-Ierland in handen van militante groepen

Persoonlijke gegevens van agenten en andere medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn in handen gevallen van militante groeperingen. Dat heeft de politie in Noord-Ierland bekendgemaakt. De gegevens van 10.000 medewerkers kwamen vorige week op straat te liggen door een datalek.

Korpschef Simon Byrne bevestigde vandaag dat de dataset van het personeelsbestand in handen is van dissidente republikeinen. "Ze zullen de lijst gebruiken om angst en onzekerheid te zaaien en officieren en personeel te intimideren of tot doelwit te maken", zei hij. Byrne zei dat de politie "de klok rond werkt" om het risico voor de medewerkers te beoordelen en te beperken.

Nadat het nieuws over het datalek naar buiten was gekomen, gingen er geruchten dat veel medewerkers hun baan zouden hebben opgezegd. Byrne ontkende vandaag dat er sprake is van een leegloop bij de politie.

De gegevens kwamen vorige week terecht op de website What Do They Know, die overheidsdocumenten openbaar maakt. Naast alle achternamen en initialen waren ook de plekken zichtbaar waar de medewerkers werken en wat hun functie is. De huisadressen van de agenten en andere medewerkers stonden niet in het document.

Volgens de politie is de informatie snel offline gehaald. Cyberexperts helpen de gedupeerde medewerkers om de risico's in te schatten.

Niemand vertellen

De politie vreest dat het voor kwaadwillenden met de gegevens gemakkelijker wordt om aanslagen te plegen op agenten. In Noord-Ierland waren politieagenten tussen de jaren 60 en 1998 regelmatig doelwit van aanslagen. In die tijd was er een groot etnisch-nationalistisch conflict tussen protestanten en katholieken (The Troubles).

Maar ook na het Goedevrijdagakkkoord worden agenten nog altijd geregeld door aanhangers van militante organisaties belaagd. In februari werd een rechercheur in het bijzijn van zijn zoon neergeschoten tijdens het coachen van een jeugdvoetbalteam. Hij raakte hierbij ernstig gewond.

Politieagenten wordt geadviseerd maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen de dreiging van een aanval, zowel buiten als tijdens hun dienst. Sommigen verklaarden aan BBC News Noord-Ierland dat ze zelfs vrienden en familie niet vertellen over hun baan uit vrees voor aanvallen.